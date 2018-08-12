Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Федор Смолов
ФК «Локомотив»
Встреча состоится в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.
Запасные: Довбня, Руденко, Малых, Шахов, Кулишев, Попович, Мишкин, Чуканов.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Смолов.
Запасные: Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фарфан, Эдер. 0