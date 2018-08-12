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    Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч третьего тура российской Премьер-лиги.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    Встреча состоится в Оренбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.

    Запасные: Довбня, Руденко, Малых, Шахов, Кулишев, Попович, Мишкин, Чуканов.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Смолов.

    Запасные: Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фарфан, Эдер. 0

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