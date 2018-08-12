«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и завоевала Суперкубок Германии

обыгралав матче за Суперкубок Германии с разгромным счетом 5:0.

Роберт Левандовски twitter.com/fcbayern 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».

Польский нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски стал автором хет-трика — первый мяч бомбардир забил до перерыва, а еще два — во втором тайме. Четвертый гол «Баварии» на свой счет записал Кингсли Коман, точку поставил Тиаго Алькантара на 85-й минуте.

«Бавария» завоевала свой седьмой Суперкубок Германии. Преследователем мюнхенцев является «Боруссия» — у дортмундцев пять трофеев.