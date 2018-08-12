«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и завоевала Суперкубок Германии

Роберт Левандовски
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Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
Польский нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски стал автором хет-трика — первый мяч бомбардир забил до перерыва, а еще два — во втором тайме. Четвертый гол «Баварии» на свой счет записал Кингсли Коман, точку поставил Тиаго Алькантара на 85-й минуте.
«Бавария» завоевала свой седьмой Суперкубок Германии. Преследователем мюнхенцев является «Боруссия» — у дортмундцев пять трофеев.
Суперкубок Германии
«Айнтрахт» — «Бавария» — 0:5
Голы: Левандовски, 21, 26, 54, Коман, 63, Тиаго, 85«Айнтрахт»: Роннов, Сальседо, Хасебе, Абрахам, Фабиан (Блюм, 64), де Гузман (Ребич, 64), Гачинович, Виллемс, Торро, да Коста, Хеллер (Йович, 76)«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Тиаго, Мартинес, Роббен, Мюллер (Горецка, 64), Рибери, Левандовски (Вагнер, 72)Предупреждения: Абрахам — Хуммельс