Аленичев: Играли только на победу

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче третьего тура РПЛ против(1:1).

«Если бы перед матчем меня спросили, устроит ли ничья, я бы ответил "нет". Мы играли только на победу, я рассчитывал на три очка и непосредственно перед игрой сказал об этом ребятам. Если в первом тайме обе команды играли достаточно осторожно, то удаление поспособствовало тому, что чем ближе к концу, тем более открытый был футбол.

К сожалению, нам не хватало эффективности в завершающей стадии, где-то не хватало последнего паса, где-то — удара. Поэтому немного у меня есть расстройство», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

«Пенальти ЦСКА? Надо посмотреть этот эпизод. Я никогда публично не говорю о судейских ошибках, если они есть. Есть компетентные органы, которые должны разбираться в таких эпизодах», — также отметил тренер. 0