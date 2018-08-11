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    Аленичев: Играли только на победу

    Енисей ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью в матче третьего тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
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    «Если бы перед матчем меня спросили, устроит ли ничья, я бы ответил "нет". Мы играли только на победу, я рассчитывал на три очка и непосредственно перед игрой сказал об этом ребятам. Если в первом тайме обе команды играли достаточно осторожно, то удаление поспособствовало тому, что чем ближе к концу, тем более открытый был футбол.

    К сожалению, нам не хватало эффективности в завершающей стадии, где-то не хватало последнего паса, где-то — удара. Поэтому немного у меня есть расстройство», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

    «Пенальти ЦСКА? Надо посмотреть этот эпизод. Я никогда публично не говорю о судейских ошибках, если они есть. Есть компетентные органы, которые должны разбираться в таких эпизодах», — также отметил тренер. 0

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