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    «Челси» подписал семилетний контракт с испанским вратарем

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    «Челси» на своем официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с голкипером Кепой Аррисабалагой.

    Кепа Аррисабалага
    Кепа Аррисабалага
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    Соглашение английского клуба с 23-летним испанцем рассчитано на семь лет.

    Экс-игрок «Атлетика» из Бильбао приступит к тренировкам в составе «синих» уже 9 августа.

    «Это очень важное решение для моей карьеры и личной жизни. Так много вещей, которым привлек меня "Челси" — титулы, игроки команды, город, английская Премьер-лига. Это совокупность всего, и я очень рад, что меня взяли в эту команду», — сказал Аррисабалага.

    Голкипер является воспитанником «Атлетика», с 2016 года выступал за основную команду. В общей сложности в составе клуба из Бильбао 23-летний вратарь провел 54 игры, в которых пропустил 66 мячей.

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