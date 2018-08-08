«Челси» за рекордную сумму подписал вратаря «Атлетика»

Испанский голкиперперешел из

Кепа Аррисаблага Marca 100% Высокие коэффициенты Играть!

Об этом сообщает официальный сайт «Атлетика».

«Челси» заплатил за Кепу 80 миллионов евро. Таким образом, он стал самым дорогим вратарем в истории футбола, а также самым дорогим испанским футболистом в истории.

На данный момент голкипер отправляется в Лондон, чтобы пройти медосмотр.

Кепа является воспитанником «Атлетика». Также на правах аренды он выступал за «Понферрадину» и «Вальядолид».

Напомним, ранее сообщалось о том, что вратарь «Челси» Тибо Куртуа 9 августа завершит переход в «Реал». 0