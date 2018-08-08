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    «Челси» за рекордную сумму подписал вратаря «Атлетика»

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    Испанский голкипер Кепа Аррисаблага перешел из «Атлетика» в «Челси».

    Кепа Аррисаблага
    Кепа Аррисаблага
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    Об этом сообщает официальный сайт «Атлетика».

    «Челси» заплатил за Кепу 80 миллионов евро. Таким образом, он стал самым дорогим вратарем в истории футбола, а также самым дорогим испанским футболистом в истории.

    На данный момент голкипер отправляется в Лондон, чтобы пройти медосмотр.

    Кепа является воспитанником «Атлетика». Также на правах аренды он выступал за «Понферрадину» и «Вальядолид».

    Напомним, ранее сообщалось о том, что вратарь «Челси» Тибо Куртуа 9 августа завершит переход в «Реал». 0

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