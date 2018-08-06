Экс-хавбек «Зенита» подписал контракт с «Боруссией» Д

Бывший полузащитник петербургскогоперешел из китайскогов дортмундскую, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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29-летний бельгиец заключил соглашение с «Боруссией» на четыре года.

Как информирует пресс-служба «шмелей», трансферные формальности будут улажены в ближайшие дни. Немецкий клуб воспользовался опцией в контракте Витселя, которая позволяет выкупить его у китайской команды.

«После чемпионата мира моей целью было переехать из Китая в Европу. Я счастлив и горд, что скоро буду выступать за "Боруссию". После нашего первого разговора мне не пришлось думать дважды, потому что для меня "Боруссия" — один из лучших клубов континента. Я не могу дождаться, когда выйду на поле перед 81 тысячей зрителей», — заявил 29-летний футболист.

Напомним, со сборной Бельгии он выиграл бронзовые медали ЧМ-2018. 0