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    Экс-хавбек «Зенита» подписал контракт с «Боруссией» Д

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    Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель перешел из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в дортмундскую «Боруссию», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

    Аксель Витсель
    Аксель Витсель
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    29-летний бельгиец заключил соглашение с «Боруссией» на четыре года.

    Как информирует пресс-служба «шмелей», трансферные формальности будут улажены в ближайшие дни. Немецкий клуб воспользовался опцией в контракте Витселя, которая позволяет выкупить его у китайской команды.

    «После чемпионата мира моей целью было переехать из Китая в Европу. Я счастлив и горд, что скоро буду выступать за "Боруссию". После нашего первого разговора мне не пришлось думать дважды, потому что для меня "Боруссия" — один из лучших клубов континента. Я не могу дождаться, когда выйду на поле перед 81 тысячей зрителей», — заявил 29-летний футболист.

    Напомним, со сборной Бельгии он выиграл бронзовые медали ЧМ-2018. 0

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