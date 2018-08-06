Артем Дзюба стал голосом «Яндекс.Навигатора»

Футболист «Зенита» и сборной России по футболустал новым голосом приложения

Нападающий записал около 120 фраз, таких как: «Неплохой для нас жребий. Едем», или: «Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера», или даже так: «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы».

Дзюба отметил, что сделал это в качестве благодарности всем болельщикам сборной, которые поддерживали команду на прошедшем чемпионате мира.

Артем Дзюба записывает фразы для «Яндекс.Навигатора»

Футболист пополнил коллекцию голосов «Яндекс.Навигатора». Помимо «штатных» дикторов, отправиться в путь можно вместе с Фёдором Бондарчуком, Василием Уткиным, Дартом Вейдером, Оптимусом Праймом и другими настоящими или вымышленными персонажами. 0