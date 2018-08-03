«Ньюксал» подписал нападающего сборной Японии

объявил о переходе нападающегои сборной, информирует официальный сайт «сорок».

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26-летний игрок подписал с английским клубом четырехлетний контракт.

Он стал первым японцем в истории английского клуба. По словам главного тренера «Ньюкасла» Рафы Бенитеса, «черно-белые» уже долго следили за Муто. Среди главных качеств новобранца Бенитес отметил движение и работоспособность игрока.

Свою профессиональную карьеру японский футболист начинал в «Токио». В 2015 году переехал в Европу, где защищал цвета немецкого «Майнца». Также на счету Муто 25 матчей за сборную Японии. 0