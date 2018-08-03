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    СМИ: нападающий «Шальке» перейдет в «Локомотив»

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    Нападающий «Шальке» Брель Эмболо близок к переходу в «Локомотив», сообщает швейцарское издание Le Matin.

    Брель Эмболо
    Брель Эмболо
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    По его информации, клубы уже согласовали условия трансфера 21-летнего футболиста сборной Швейцарии.

    Официального подтверждения от «Локо» и «Шальке» пока нет. Впрочем, ранее президент «красно-зеленых» Илья Геркус на своей странице в Twitter пообещал усилить состав команды игроком атаки.

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    • При этом Геркус разместил фото паровоза. Внимательные болельщики заметили, что на часах на перроне изображен швейцарский флаг.

    В прошлом сезоне Эмболо провел 21 матч за «Шальке» в чемпионате Германии и забил три гола.

    Эмболо в составе сборной на ЧМ-2018 сыграл четыре матча и сделал одну результативную передачу. 0

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