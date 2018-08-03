СМИ: нападающий «Шальке» перейдет в «Локомотив»

Нападающий «Шальке»близок к переходу в «Локомотив», сообщает швейцарское издание Le Matin.

Брель Эмболо bundesliga.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

По его информации, клубы уже согласовали условия трансфера 21-летнего футболиста сборной Швейцарии.

Официального подтверждения от «Локо» и «Шальке» пока нет. Впрочем, ранее президент «красно-зеленых» Илья Геркус на своей странице в Twitter пообещал усилить состав команды игроком атаки.

При этом Геркус разместил фото паровоза. Внимательные болельщики заметили, что на часах на перроне изображен швейцарский флаг.

В прошлом сезоне Эмболо провел 21 матч за «Шальке» в чемпионате Германии и забил три гола.

Эмболо в составе сборной на ЧМ-2018 сыграл четыре матча и сделал одну результативную передачу. 0