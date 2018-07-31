«Локомотив» объявил о подписании Хеведеса

Защитникподписал четырехлетний контракт с передает пресс-служба клуба.

Бенедикт Хеведес schalke04.de 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе молодежной сборной Германии Хеведес выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим футболистом Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии Хёведес дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.

Во вторник Бенедикт успешно прошел медосмотр в Риме. Никаких проблем со здоровьем итальянские специалисты не выявили.

За «Шальке» Хеведес выступал на протяжении 11 лет, провел более двухсот матчей, выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также стал вице-чемпионом Бундеслиги. В прошлом сезоне футболист выступал за «Ювентус» на правах аренды.

В ближайшее время Хеведес присоединится к «Локомотиву». 0