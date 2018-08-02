«Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» на МКЧ

в серии пенальти обыграли другой клуб из столицы Англиив матче Международного кубка чемпионов.

Основное время встречи, состоявшейся в среду в Дублине (Ирландия), завершилось со счетом 1:1.

«Челси» открыл счет на 5-й минуте матча — отличился немецкий защитник Антонио Рюдигер. «Арсенал» отыгрался в компенсированное ко второму тайму время усилиями французского нападающего Александра Ляказетта (90+3). В серии послематчевых пенальти точнее были «канониры».

«Арсенал» в предыдущих матчах турнира проиграл «Атлетико» (1:1, по пенальти — 1:3) и разгромил «ПСЖ» (5:1). «Челси» обыграл «Интер» (1:1, по пенальти — 5:4). В ещё одном матче Международного кубка чемпионов подопечным Маурицио Сарри предстоит сыграть с «Лионом» 7 августа.