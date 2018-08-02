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    «Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» на МКЧ

    Международный кубок чемпионов Футбол Англии Арсенал Челси Календарь Международного кубка чемпионов
    «Арсенал» в серии пенальти обыграли другой клуб из столицы Англии «Челси» в матче Международного кубка чемпионов.

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    Основное время встречи, состоявшейся в среду в Дублине (Ирландия), завершилось со счетом 1:1.

    «Челси» открыл счет на 5-й минуте матча — отличился немецкий защитник Антонио Рюдигер. «Арсенал» отыгрался в компенсированное ко второму тайму время усилиями французского нападающего Александра Ляказетта (90+3). В серии послематчевых пенальти точнее были «канониры».

    «Арсенал» в предыдущих матчах турнира проиграл «Атлетико» (1:1, по пенальти — 1:3) и разгромил «ПСЖ» (5:1). «Челси» обыграл «Интер» (1:1, по пенальти — 5:4). В ещё одном матче Международного кубка чемпионов подопечным Маурицио Сарри предстоит сыграть с «Лионом» 7 августа.

    Международный кубок чемпионов
    «Арсенал» — «Челси» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 6:5
    Голы: Рюдигер, 5 (0:1). Ляказетт, 90+3 (1:1)Нереализованный пенальти: Мората (Челси), 15 (вратарь)Серия пенальти: Дринкуотер — 0:1. Ляказетт — 1:1. Абрахам — 1:2. Нелсон — 2:2. Моузес — 2:3. Гендузи — 3:3. Эмерсон — 3:4. Мэйтланд-Найлс — 4:4. Пиазон — 4:5. Езил — 5:5. Лофтус-Чик — 5:5 (вратарь). Ивоби — 6:5«Арсенал»: Чех, Бельерин (Чемберс, 79), Мустафи, Папастатопулос, Колашинац (Мэйтланд-Найлс, 70), Мхитарян (Нелсон, 72), Эль-Нени, Гендузи, Смит-Роу (Ивоби, 63), Езил, Обамеянг (Ляказетт, 72)«Челси»: Кабальеро (Булька, 78), Аспиликуэта (Дзаппакоста, 63), Давид Луиз (Кристенсен, 46), Рюдигер (Моузес, 63), Алонсо (Эмерсон, 63), Фабрегас (Дринкуотер, 46), Баркли (Бакайоко, 78), Жоржинью (Лофтус-Чик, 78), Педро (Абрахам, 63), Мората (Ампаду, 63), Хадсон-Одои (Пиазон, 85)
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