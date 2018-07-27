В результате драки фанатов ЦСКА погиб один человек

На Курском вокзале случилась массовая драка с участием болельщиков московского ЦСКА, информирует телеграм-канал Mash.

По его информации, в результате драки погиб один человек. Еще двое с серьезными травмами попали в больницу.

Отмечается, что часть фанатов приехала из Санкт-Петербурга, так как собиралась на матч за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

Следователи уже ищут участников драки, заявила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

«Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — приводит слова Марковской «Интерфакс». 0