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    В результате драки фанатов ЦСКА погиб один человек

    Между тем Происшествия Болельщики ЦСКА Суперкубок России Футбол России
    На Курском вокзале случилась массовая драка с участием болельщиков московского ЦСКА, информирует телеграм-канал Mash.

    Фанаты ЦСКА
    Фанаты ЦСКА
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    По его информации, в результате драки погиб один человек. Еще двое с серьезными травмами попали в больницу.

    Отмечается, что часть фанатов приехала из Санкт-Петербурга, так как собиралась на матч за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

    Следователи уже ищут участников драки, заявила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

    «Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — приводит слова Марковской «Интерфакс». 0

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