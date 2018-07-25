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    Пирс: Не думаю, что Кутепов сможет заиграть в больших командах

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    Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс высказал мнение о перспективах защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    На чемпионате мира-2018 Кутепов, которому 29 июля исполнится 25 лет, провел пять матчей и отметился результативной передачей.

    «Кутепов достойно показал себя на этом чемпионате мира, но одного турнира — даже такого большого — недостаточно для трансфера в серьезный клуб. Но у него есть перспективы. Для этого надо стабильно показывать надежную игру в чемпионате России и еврокубках, желательно — в Лиге чемпионов. Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы английской Премьер-лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес», — приводят слова Пирса «Известия». 0

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