Пирс: Не думаю, что Кутепов сможет заиграть в больших командах

Илья Кутепов
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На чемпионате мира-2018 Кутепов, которому 29 июля исполнится 25 лет, провел пять матчей и отметился результативной передачей.
«Кутепов достойно показал себя на этом чемпионате мира, но одного турнира — даже такого большого — недостаточно для трансфера в серьезный клуб. Но у него есть перспективы. Для этого надо стабильно показывать надежную игру в чемпионате России и еврокубках, желательно — в Лиге чемпионов. Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы английской Премьер-лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес», — приводят слова Пирса «Известия». 0