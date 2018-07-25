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    Президент Федерации футбола Аргентины надеется, что Месси останется в сборной

    Сборная Аргентины Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Президент Федерации футбола Аргентины (ФФА) Клаудио Тапиа поделился своим мнением о будущем лидера сборной Лионеля Месси, выразив надежду, что игрок «Барселоны» не уйдёт из сборной.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    На чемпионате мира в России сборная Аргентины с трудом вышла в плей-офф. В 1/8 финала аргентинцы проиграли французам со счётом 3:4.

    «Мы поздравляли друг друга с днём дружбы. Он находился в отпуске, наслаждался временем со своей семьёй. Мы не обсуждали выступления на чемпионате мира.

    Но я думаю, что Месси хочет играть за сборную и дальше. Нужно пока оставить его в покое, начать строить новую команду, а там уже будет видно.

    Месси любит свою сборную. Он очень расстроился из-за неудачи, но осознаёт, что Аргентина в нём нуждается.

    Месси взял на себя ответственность за результат, но мы всё взвалили на его плечи. Нам иногда кажется, что он супергерой, а не человек.

    Думаю, мы взвалили на него слишком большой груз», — цитирует Тапиа «Чемпионат» со ссылкой на Infobae. 0

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