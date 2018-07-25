Президент Федерации футбола Аргентины надеется, что Месси останется в сборной

На чемпионате мира в России сборная Аргентины с трудом вышла в плей-офф. В 1/8 финала аргентинцы проиграли французам со счётом 3:4.
«Мы поздравляли друг друга с днём дружбы. Он находился в отпуске, наслаждался временем со своей семьёй. Мы не обсуждали выступления на чемпионате мира.
Но я думаю, что Месси хочет играть за сборную и дальше. Нужно пока оставить его в покое, начать строить новую команду, а там уже будет видно.
Месси любит свою сборную. Он очень расстроился из-за неудачи, но осознаёт, что Аргентина в нём нуждается.
Месси взял на себя ответственность за результат, но мы всё взвалили на его плечи. Нам иногда кажется, что он супергерой, а не человек.
Думаю, мы взвалили на него слишком большой груз», — цитирует Тапиа «Чемпионат» со ссылкой на Infobae. 0