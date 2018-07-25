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    Головин подпишет с «Монако» пятилетний контракт

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    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Ранее появилась информация, что хавбек армейцев 26 июля вылетает в Монако, где пройдет медобследование, по итогам которого подпишет контракт.

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    • «Да, "Монако" и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина. Срок контракта? Стандартный. Пять лет.

    Переговоры действительно были сложными. Честно говоря, до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер.

    Помимо "Челси" в свое время на Головина также претендовал и "Ювентус". На встрече с одним из руководителей туринского клуба в начале мая этого года я услышал, что по сути переход Александра в их команду — дело решенное.

    Однако основным нашим конкурентом был "Челси". Полагаю, что "Монако" предложил более выгодные условия для клуба и более понятный спортивный проект для игрока.

    "Челси" — это топ-клуб, к которому я отношусь с большим уважением. Однако линия полузащиты у английской команды перегружена.

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    На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап.

    "Монако" может стать для Головина как раз таким трамплином», — приводит слова Васильева «Спорт-Экспресс». 0

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