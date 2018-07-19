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    • «Манчестер Юнайтед» — второй в списке самых дорогих спортивных клубов мира
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    «Манчестер Юнайтед» — второй в списке самых дорогих спортивных клубов мира

    Между тем Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Примера Футбол Испании Барселона Реал Мадрид Календарь АПЛ
    Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» занял второе место в списке 50 самых дорогих спортивных команд по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку
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    Стоимость «МЮ» оценивается в 4,123 миллиарда долларов — в сравнении с прошлым годом английский клуб поднялся на одну позицию в рейтинге. Первое место рейтинга третий год подряд сохраняет клуб НФЛ «Даллас Ковбойз», чья стоимость за год выросла на 600 миллионов и составляет 4,8 миллиарда. Тройку замыкает мадридский футбольный клуб «Реал», оценивающийся в 4,088 миллиарда.

    В топ-10 также входят: 4. «Барселона» (вид спорта — футбол, стоимость — 4,064 млрд), 5. «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол, 4 млрд), 6. «Нью-Ингланд Пэтриотс» (американский футбол, 3,7 млрд), 7. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол, 3,6 млрд), 8-9. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол, 3,3 млрд) и «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол, 3,3 млрд), 10-11. «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол, 3,1 млрд) и «Вашингтон Редскинс» (американский футбол, 3,1 млрд).

    Клуб НБА «Бруклин Нетс», владельцем которого является российский предприниматель Михаил Прохоров, занимает 36-е место в рейтинге при стоимости 2,3 миллиарда. Лондонский футбольный клуб «Арсенал», совладельцем которого является российский бизнесмен Алишер Усманов, располагается на 39-й строчке — команда оценивается в 2,238 млрд.

    Российские клубы в список Forbes не вошли. 0

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