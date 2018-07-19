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    Бадель не считает вариант с переходом в «Зенит» приоритетным

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    «Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником сборной Хорватии Миланом Баделем, однако сам футболист не считает вариант с переходом в петербургский клуб приоритетным.

    Милан Бадель
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    Ранее появилась информация, что «сине-бело-голубые» предложили хорвату зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

    У Баделя нет желания покидать Италию, где он до последнего времени играл за «Фиорентину», пишет Football Italia. 29-летний футболист ждет, как разрешится ситуация с «Миланом», который заинтересован в его услугах.

    В настоящее время Бадель является свободным агентом.

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    • На ЧМ-2018 Бадель принял участие в трех матчах, в которых забил один гол и сделал один голевой пас. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира. 0

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