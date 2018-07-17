27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемами

Новички
Сразу четыре новые команды, не участвовавшие в первенстве ФНЛ прошлого сезона, попали в заявку в этом году.
Традиционно среди них оказались победители географических зон в лигах ПФЛ. ФК «Чертаново» выиграл зону «Запад» и впервые повысился в классе до такого уровня. «Мордовия» стала лучшей в зоне «Урал-Приволжье» и спустя сезон вернулась в ФНЛ. «Армавиру» потребовалось два сезона, чтобы вновь попасть во вторую по силу лигу России.
Еще одним новичком неожиданно стал «Краснодар-2», ставший лишь четвертым в зоне «Юг» по итогам минувшего сезона. Как же так получилось? Все дело в том, что он занял место обанкротившегося «Амкара», у которого не нашлось денег даже на участие в первенстве ФНЛ.
Из российской Премьер-лиги спустя один сезон вылетел «СКА-Хабаровск», а вот «Анжи», проигравший в стыковых матчах «Енисею», в ФНЛ не сыграет, поскольку воспользовался исчезновением уже упомянутого «Амкара».
Отщепенцы
Во-первых, лигу покинули вышедшие в РФПЛ «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей», для которого предстоящий сезон станет дебютным в элитном дивизионе.
Во-вторых, ФНЛ была вынуждена попрощаться с «Кубанью» и «Волгарем», занявшими в прошлом сезоне девятое и десятое места соответственно.
Причина очевидна — у клубов попросту не хватило денег, поэтому они продолжат выступать лишь на уровне ПФЛ.
Благодаря отказам «Кубани» и «Волгаря», расформированию «Тосно», а также плохому финансовому состоянию некоторых представителей ПФЛ, «Ротор», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел» избежали вылета из ФНЛ.
Переименования
В ФНЛ больше не будет такого клуба, как петербургское «Динамо», а все по причине того, что «бело-голубые» сменили место базирования и получили новое название. Начиная с этого сезона, команда перебралась на юг страны и называется «Сочи».
При этом большинство футболистов бывшего «Динамо» просто перезаключило контракты. Это же касается и главного тренера Александра Точилина.
«Луч-Энергия» в новом сезоне превратится в обыкновенный «Луч», которым клуб и был до заключения спонсорского соглашения с Дальневосточной энергетической компанией.
К истокам вернулся и «Ротор-Волгоград», ставший привычным для болельщиков волгоградским «Ротором».
Новое имя также получил нижегородский «Олимпиец», который с лета 2018 года именуется «Нижним Новгородом».
Фавориты
Главным фаворитом предстоящего первенства считается вылетевший из РФПЛ «СКА-Хабаровск», сохранивший на посту главного тренера Сергея Передню. И хотя клуб попрощался почти со всеми иностранцами и основным вратарем Александром Довбней, букмекеры продолжают верить в «армейцев». Возможно, на их мнение повлияла аренда у ЦСКА форварда Константина Базелюка, ранее уже успешно игравшего в Хабаровске.
Вторым фаворитом сезона является «Балтика». В прошлом сезоне она заняла пятое место, но в этом футбольном году способна добиться большего, ведь основательно укрепила состав. Чего стоят только трансферы Алана Касаева, Владимира Дядюна, Алексея Пугина и Аслана Дудиева. Все это известные футболисты, поигравшие на уровне РФПЛ.
Третьим в списке фаворитов идет «Сочи», в составе которого выделяются опытный вратарь Николай Заболотный, игравший в свое время за «Урал», и нападающий Никита Бурмистров, являющийся воспитанником ЦСКА.
Высоко оцениваются шансы «Тамбова», который мог попасть в РФПЛ еще в прошлом сезоне, но в стыковых матчах проиграл «Амкару», что теперь особенно обидно, ведь пермский клуб прекратил свое существование.
И все же букмекеры верят в стабильность «горожан», даже несмотря на уход Андрея Талалаева с поста главного тренера. Руководить командой в новом сезоне будет Мурат Искаков.
Замыкает список фаворитов волгоградский «Ротор», существенно обновивший состав в это межсезонье. Приобретений было действительно много, а главными из них стали вратарь «Рубина» Александр Фильцов и нападающий «Уфы» Исламнур Абдулавов.
Аутсайдеры
Если говорить о главных аутсайдерах, то таковыми являются «Факел» и «Чертаново». Воронежская команда должна была вылететь из ФНЛ еще по итогам прошлого сезона, но каким-то чудом она все же удержалась. Впрочем, будущее «сине-белых» находится в тумане, тем более что руководство клуба до сих пор не нашло нового главного тренера.
Что касается «Чертаново», то это новичок ФНЛ, который хоть и не собирается быть мальчиком для битья, но его относительно слабый состав пока наводит на мысли, что команду не ждет ничего хорошего в предстоящем сезоне.
К другим аутсайдерам относятся «Армавир», «Мордовия», «Луч», а также вторые команды «Краснодара», «Зенита» и «Спартака».
Стадионы
Большой интерес в новом сезоне ФНЛ вызывают и стадионы, ведь у некоторых команд появился шанс играть на современных аренах, построенных к ЧМ-2018.
К таким командам относится «Балтика», у которой под боком находится 35-тысячный стадион «Калининград». Впрочем, гендиректор клуба Тимур Лепсая пока не уверен, что команда будет выступать на современной арене.
В подобной ситуации оказалась и «Мордовия», которая точно начнет сезон на новом стадионе, но не факт, что сможет там задержаться.
В «Нижнем Новгороде» в целом готовы арендовать новый стадион, но хотят делать это за некую «разумную цену».
Руководство «Ротора» тоже пока не договорилось об аренде нового стадиона в Волгограде, хотя сохраняет оптимизм по этому поводу.
А вот «Сочи» новый сезон точно начнет на скромной арене имени Метревели, а на «Фишт» в лучшем случае переедет через месяц.