27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемами

С 17 июля 2018 года по 25 мая 2019 года пройдет 27-й по счету чемпионат первенства Футбольной национальной лиги, в котором примут участие 20 команд из 18 городов России. Предлагаем поближе познакомиться с тем, что ждет болельщиков в новом футбольном году.

Новички

Сразу четыре новые команды, не участвовавшие в первенстве ФНЛ прошлого сезона, попали в заявку в этом году.

Традиционно среди них оказались победители географических зон в лигах ПФЛ. ФК «Чертаново» выиграл зону «Запад» и впервые повысился в классе до такого уровня. «Мордовия» стала лучшей в зоне «Урал-Приволжье» и спустя сезон вернулась в ФНЛ. «Армавиру» потребовалось два сезона, чтобы вновь попасть во вторую по силу лигу России.

Еще одним новичком неожиданно стал «Краснодар-2», ставший лишь четвертым в зоне «Юг» по итогам минувшего сезона. Как же так получилось? Все дело в том, что он занял место обанкротившегося «Амкара», у которого не нашлось денег даже на участие в первенстве ФНЛ.

Из российской Премьер-лиги спустя один сезон вылетел «СКА-Хабаровск», а вот «Анжи», проигравший в стыковых матчах «Енисею», в ФНЛ не сыграет, поскольку воспользовался исчезновением уже упомянутого «Амкара».

Представление обновленного «СКА-Хабаровска» ФК «СКА-Хабаровск»

Отщепенцы

Во-первых, лигу покинули вышедшие в РФПЛ «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей», для которого предстоящий сезон станет дебютным в элитном дивизионе.

Во-вторых, ФНЛ была вынуждена попрощаться с «Кубанью» и «Волгарем», занявшими в прошлом сезоне девятое и десятое места соответственно.

Причина очевидна — у клубов попросту не хватило денег, поэтому они продолжат выступать лишь на уровне ПФЛ.

Благодаря отказам «Кубани» и «Волгаря», расформированию «Тосно», а также плохому финансовому состоянию некоторых представителей ПФЛ, «Ротор», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел» избежали вылета из ФНЛ.

«Волгарь» будет выступать в ПФЛ onedivision.ru

Переименования

В ФНЛ больше не будет такого клуба, как петербургское «Динамо», а все по причине того, что «бело-голубые» сменили место базирования и получили новое название. Начиная с этого сезона, команда перебралась на юг страны и называется «Сочи».

При этом большинство футболистов бывшего «Динамо» просто перезаключило контракты. Это же касается и главного тренера Александра Точилина.

«Луч-Энергия» в новом сезоне превратится в обыкновенный «Луч», которым клуб и был до заключения спонсорского соглашения с Дальневосточной энергетической компанией.

К истокам вернулся и «Ротор-Волгоград», ставший привычным для болельщиков волгоградским «Ротором».

Новое имя также получил нижегородский «Олимпиец», который с лета 2018 года именуется «Нижним Новгородом».

Фавориты

Главным фаворитом предстоящего первенства считается вылетевший из РФПЛ «СКА-Хабаровск», сохранивший на посту главного тренера Сергея Передню. И хотя клуб попрощался почти со всеми иностранцами и основным вратарем Александром Довбней, букмекеры продолжают верить в «армейцев». Возможно, на их мнение повлияла аренда у ЦСКА форварда Константина Базелюка, ранее уже успешно игравшего в Хабаровске.

Вторым фаворитом сезона является «Балтика». В прошлом сезоне она заняла пятое место, но в этом футбольном году способна добиться большего, ведь основательно укрепила состав. Чего стоят только трансферы Алана Касаева, Владимира Дядюна, Алексея Пугина и Аслана Дудиева. Все это известные футболисты, поигравшие на уровне РФПЛ.

Третьим в списке фаворитов идет «Сочи», в составе которого выделяются опытный вратарь Николай Заболотный, игравший в свое время за «Урал», и нападающий Никита Бурмистров, являющийся воспитанником ЦСКА.

Высоко оцениваются шансы «Тамбова», который мог попасть в РФПЛ еще в прошлом сезоне, но в стыковых матчах проиграл «Амкару», что теперь особенно обидно, ведь пермский клуб прекратил свое существование.

И все же букмекеры верят в стабильность «горожан», даже несмотря на уход Андрея Талалаева с поста главного тренера. Руководить командой в новом сезоне будет Мурат Искаков.

Замыкает список фаворитов волгоградский «Ротор», существенно обновивший состав в это межсезонье. Приобретений было действительно много, а главными из них стали вратарь «Рубина» Александр Фильцов и нападающий «Уфы» Исламнур Абдулавов.

Аутсайдеры

Если говорить о главных аутсайдерах, то таковыми являются «Факел» и «Чертаново». Воронежская команда должна была вылететь из ФНЛ еще по итогам прошлого сезона, но каким-то чудом она все же удержалась. Впрочем, будущее «сине-белых» находится в тумане, тем более что руководство клуба до сих пор не нашло нового главного тренера.

Что касается «Чертаново», то это новичок ФНЛ, который хоть и не собирается быть мальчиком для битья, но его относительно слабый состав пока наводит на мысли, что команду не ждет ничего хорошего в предстоящем сезоне.

К другим аутсайдерам относятся «Армавир», «Мордовия», «Луч», а также вторые команды «Краснодара», «Зенита» и «Спартака».

Стадионы

Большой интерес в новом сезоне ФНЛ вызывают и стадионы, ведь у некоторых команд появился шанс играть на современных аренах, построенных к ЧМ-2018.

К таким командам относится «Балтика», у которой под боком находится 35-тысячный стадион «Калининград». Впрочем, гендиректор клуба Тимур Лепсая пока не уверен, что команда будет выступать на современной арене.

Тимур Лепсая Генеральный директор «Балтики» Мы пока не получили еще официальную стоимость аренды стадиона. Нас этот вопрос максимально волнует и заботит. Цифры, которые пока неофициальные, нас не устраивают. Безусловно, мы рассчитываем на помощь властей Калининградской области, которые и так нам помогают в этом вопросе.

В подобной ситуации оказалась и «Мордовия», которая точно начнет сезон на новом стадионе, но не факт, что сможет там задержаться.

Николай Левин Директор «Мордовии» Первый матч сезона с «Нижним Новгородом» мы будет проводить на «Мордовия Арене», а дальше пока не знаю. У нас же есть еще стадион «Старт». Удобно, когда два стадиона, тем более один из них с искусственным покрытием. Но вообще нас подталкивают к тому, чтобы играть на «Мордовии». Все-таки большинство придерживается мнения, что новая арена должна быть использована. Будем смотреть. Пока точно могу сказать про первый матч, дальше будем смотреть. Но тренируемся мы на базе, подготовленной для команды ЧМ.

В «Нижнем Новгороде» в целом готовы арендовать новый стадион, но хотят делать это за некую «разумную цену».

Сергей Панов Министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Если это будет адекватная арендная плата, то клуб готов. Если «Спорт-Инжиниринг» будет завышать и ставить свои цены, то не готов. Поэтому идет обсуждение вопроса, все готовы играть, но должны быть разумные цены. Обсуждается право безвозмездного пользования, чтобы клубы могли оплачивать непосредственно расходы и затраты на проведение матчей. Всегда есть желание у собственников объектов подороже продать, а у арендаторов заплатить те деньги, которые они имеют. Нужно не просто играть в футбол ради того, чтобы и играть, но и иметь сбалансированный бюджет у клубов. Даже если есть деньги на аренду, все должно быть разумно.

Руководство «Ротора» тоже пока не договорилось об аренде нового стадиона в Волгограде, хотя сохраняет оптимизм по этому поводу.

Андрей Рекечинский Генеральный директор «Ротора» Наши финансовые возможности не позволяют проводить выступления «Ротора» на «Волгоград Арене» на тех условиях, которые нам предложили. Цена для нас очень высокая. Мы просто не можем себе этого позволить. Я думаю, что вопрос разрешится успешно, и мы сможем договориться в начале следующей недели о приемлемой для всех стоимости. Финансовую составляющую обсуждать мне бы не хотелось.

А вот «Сочи» новый сезон точно начнет на скромной арене имени Метревели, а на «Фишт» в лучшем случае переедет через месяц.