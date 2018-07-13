Саутгейт: Сборная Англия будет стремиться стать еще лучше

Главный тренер сборной Англиизаявил, что его команда в будущем будет стремиться стать еще лучше, чем на чемпионате мира в России.

Сборная Англии в субботу сыграет с командой Бельгии в матче за 3-е место на чемпионате мира.

«Что нам нужно делать? Нам нужно продолжать улучшать свой футбол. Мы уже его существенно улучшили.

Теперь мы закрепили игровую схему, стандартные положения могут дать нам преимущества. Теперь надо понять, как скрыть наши слабости и показывать свои сильные стороны.

Мы знаем, на каком этапе находимся. Мы попали в четверку лучших команд мира. Но есть еще куда расти, игроки к этому готовы, да и весь тренерский штаб.

Мы многое проанализировали, обсудим это с игроками и будем стремиться стать лучше», — сказал Саутгейт «Р-Спорт».

На вопрос о том, определился ли он с составом на матч с бельгийцами, Саутгейт ответил:

«Мы еще не утвердили окончательный состав. Проблема с нервом в ноге у Кирана Триппьера прошла. Весь турнир он сыграл великолепно».

Тренер рассказал, как на его взгляды повлиял Терри Венейблс, который руководил сборной Англии, когда Саутгейт был игроком.

«Он ставил перед нами сложные задачи в тактическом плане. Он создал условия, в которых было приятно работать.

Он постоянно говорил: "Это не репетиция". И так мы это ощущали. Терри делал все правильно», — сказал Саутгейт. 0