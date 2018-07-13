Мендьета: Выступление Черышева на ЧМ-2018 не стало сюрпризом

Бывший полузащитник сборной Испанииоценил выступление полузащитника сборной России и «Вильярреала»на чемпионате мира-2018.

«Выступление Черышева не стало для меня сюрпризом, потому что я видел его каждую неделю в Испании. Это очень качественный игрок.

Два забитых мяча в первой игре вселили в него уверенность. Денис — один из самых сильных игроков в сборной России.

Но там есть еще три-четыре футболиста, которые могут помочь команде закрепиться на этом высоком уровне.

Что касается интереса к Фернандесу со стороны "Валенсии", это было бы хорошо и для игрока, и для клуба.

Я не сомневаюсь, что это хороший футболист и для него было бы очень полезно попробовать себя в "Валенсии", которая выступает в Лиге чемпионов», — приводит слова Мендьетты «Спорт-Экспресс». 0