Янг: У сборной Англии отличные шансы выиграть чемпионат мира

«У нас отличные шансы выиграть чемпионат мира. Мы чувствуем себя хорошо, настроение отличное. Хорваты сыграли два матча по 120 минут, так что у нас некоторое преимущество. Но полуфинал в любом случае будет тяжёлым. Мы готовимся так же, как и к прошлым матчам. Мы уверены в себе, почувствовали, что можем выиграть на крупном турнире.
Хорватия — очень сильная команда. Мы готовимся к игре с ними. Лука Модрич — отличный игрок, один из лучших в Хорватии. Но мы не будем концентрироваться на нём — в первую очередь, мы думаем о себе», — цитирует Янга «Чемпионат».
Напомним, сборная Англии сыграет с командой Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 11 июля и начнется в 21:00 мск. 0