ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеТоп-4 лучших игрока ЧМ-2018 от полуфиналистов
  • 16:23
    • «Локомотив» сделал предложение «Бенфике» о покупке полузащитника
  • 15:34
    • Макарова проиграла Джорджи в 1/8 финала Уимблдона
  • 15:25
    • Бывший тренер «Барселоны» возглавил сборную Испании
  • 12:37
    • Зобнин — лидер ЧМ-2018 по пробегу
  • 10:56
    • Педро Рошу зовут в «Крузейро»
    Все новости спорта

    Янг: У сборной Англии отличные шансы выиграть чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Англии Эшли Янг заявил, что у его команды хорошие шансы выиграть чемпионат мира по футболу.

    Эшли Янг
    Эшли Янг
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «У нас отличные шансы выиграть чемпионат мира. Мы чувствуем себя хорошо, настроение отличное. Хорваты сыграли два матча по 120 минут, так что у нас некоторое преимущество. Но полуфинал в любом случае будет тяжёлым. Мы готовимся так же, как и к прошлым матчам. Мы уверены в себе, почувствовали, что можем выиграть на крупном турнире.

    Хорватия — очень сильная команда. Мы готовимся к игре с ними. Лука Модрич — отличный игрок, один из лучших в Хорватии. Но мы не будем концентрироваться на нём — в первую очередь, мы думаем о себе», — цитирует Янга «Чемпионат».

    Напомним, сборная Англии сыграет с командой Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 11 июля и начнется в 21:00 мск. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Вечеринка закончилась. Дальше идут хорваты
  • Вчера в 09:58
    •
  • Прогноз
  • Франция — Бельгия
  • 2,17
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Слуцкий постарается удивить Фонсеку
  • «Шахтер Донецк» — «Витесс». Прогноз и ставки
  • 1,82
    •
  • Третья попытка «Хапоэля»
  • «Флора» — «Хапоэль Беэр-Шева». Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • «Викинги» избегут разгрома
  • «Викингур» — ХИК. Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Федор Смолов Футбол Вечеринка закончилась. Дальше идут хорватыПолуфинал ЧМ-2018 — без нас Вчера в 09:582
  • 16:08
    • Рангник вернулся на тренерский мостик «РБ Лейпциг»
  • 09:56
    • Черышев поддержал Смолова
  • 08:10
    • Стало известно, кто возглавит сборную Испании
    Сборная России Футбол Сборная России заставила себя полюбитьВылет сборной России с домашнего чемпионата мира — в нашем обзоре СМИ Вчера в 02:161
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов против Джоковича
  • 3,58
    •
  • 16:40
    • Янг: У сборной Англии отличные шансы выиграть чемпионат мира
  • 15:55
    • Остапенко и Бертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона
  • 15:04
    • Фернандес: Благодарю бога за то, что он привел меня в Россию
    Игорь Акинфеев Футбол Дневник ЧМ-2018. Сборная России прощается с мундиалемО главных событиях двадцать первого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 01:441
  • 07:33
    • Защитник сборной Хорватии не сыграет против Англии из-за травмы
  • 07:20
    • «Интеру» нужен защитник ЦСКА
  • 07:07
    • Дзюба и Черышев вошли в сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие