Янг: У сборной Англии отличные шансы выиграть чемпионат мира

Полузащитник сборнойзаявил, что у его команды хорошие шансы выиграть чемпионат мира по футболу.

«У нас отличные шансы выиграть чемпионат мира. Мы чувствуем себя хорошо, настроение отличное. Хорваты сыграли два матча по 120 минут, так что у нас некоторое преимущество. Но полуфинал в любом случае будет тяжёлым. Мы готовимся так же, как и к прошлым матчам. Мы уверены в себе, почувствовали, что можем выиграть на крупном турнире.

Хорватия — очень сильная команда. Мы готовимся к игре с ними. Лука Модрич — отличный игрок, один из лучших в Хорватии. Но мы не будем концентрироваться на нём — в первую очередь, мы думаем о себе», — цитирует Янга «Чемпионат».

Напомним, сборная Англии сыграет с командой Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 11 июля и начнется в 21:00 мск. 0