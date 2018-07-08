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    У Игнашевича есть желание стать тренером

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    Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич, объявивший о завершении игровой карьеры, рассказал о планах на будущее.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    «Это был последний турнир и последний матч в моей карьере. Если бы не чемпионат мира, думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией.

    У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. Здесь не было недовольных ни в раздевалке, ни на поле.

  • Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры
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    • В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером», — приводит слова Игнашевича Twitter национальной команды. 0

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