У Игнашевича есть желание стать тренером

Защитник сборной России и ЦСКА, объявивший о завершении игровой карьеры, рассказал о планах на будущее.

«Это был последний турнир и последний матч в моей карьере. Если бы не чемпионат мира, думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией.

У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. Здесь не было недовольных ни в раздевалке, ни на поле.

В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером», — приводит слова Игнашевича Twitter национальной команды. 0