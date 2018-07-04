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    Нападающий сборной Англии может пропустить матч против Швеции

    Сборная Англии Футбол Англии Сборная Швеции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Англии Джейми Варди рискует пропустить матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Швеции, информирует SkySports.

    Джейми Варди
    Джейми Варди
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    По информации издания, игрок «Лестера», вышедший на замену на 88-й минуте встречи с Колумбией, получил растяжение мышц паха, в связи с чем ему была сделана инъекция.

    Отмечается, что Варди должен был исполнять пятый пенальти в послематчевой серии, но не смог этого сделать, поэтому его заменил Эрик Дайер.

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    • Кроме того, стало известно, что Деле Алли вновь почувствовал боль в бедре, а Гарри Кейн после матча держался за спину.

    Эшли Янг и Кайл Уокер тоже страдали от судорог в конце победного матча.

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