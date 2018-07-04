Нападающий сборной Англии может пропустить матч против Швеции

Нападающий сборной Англиирискует пропустить матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Швеции, информирует SkySports.

По информации издания, игрок «Лестера», вышедший на замену на 88-й минуте встречи с Колумбией, получил растяжение мышц паха, в связи с чем ему была сделана инъекция.

Отмечается, что Варди должен был исполнять пятый пенальти в послематчевой серии, но не смог этого сделать, поэтому его заменил Эрик Дайер.

Кроме того, стало известно, что Деле Алли вновь почувствовал боль в бедре, а Гарри Кейн после матча держался за спину.

Эшли Янг и Кайл Уокер тоже страдали от судорог в конце победного матча.

Англия сыграет со Швецией в субботу, 7 июля. 0