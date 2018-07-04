Кутепов и Фернандес — в символической сборной 1/8 финала ЧМ

Кто к нам с мячом придет? Колумбия

Карлос Вальдеррама и Фредди Ринкон, первый плей-офф 1990 года, трагедия Андреаса Эскобара 1994-го и триумф Джеймса Родригеса 2014-го. История сборной Колумбии на чемпионатах мира по футболу