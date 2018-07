Кутепов и Фернандес — в символической сборной 1/8 финала ЧМ

Защитники сборной Россиипопали в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2018 по версии издания BleacherReport.

Также в символическую сборную вошли следующие: вратарь Каспер Шмейхель (Дания), защитники Джон Стоунз, Гарри Маугайр (оба — Англия), Диего Лаксальт (Уругвай), полузащитники Н’Голо Канте, Поль Погба (оба — Франция), нападающие Неймар (Бразилия), Эдинсон Кавани (Уругвай), Килиан Мбаппе (Франция).

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии пенальти обыграла Испанию. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Хорватии (7 июля, Сочи).

