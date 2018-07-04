Кутепов и Фернандес — в символической сборной 1/8 финала ЧМ

Илья Кутепов
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Также в символическую сборную вошли следующие: вратарь Каспер Шмейхель (Дания), защитники Джон Стоунз, Гарри Маугайр (оба — Англия), Диего Лаксальт (Уругвай), полузащитники Н’Голо Канте, Поль Погба (оба — Франция), нападающие Неймар (Бразилия), Эдинсон Кавани (Уругвай), Килиан Мбаппе (Франция).
Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии пенальти обыграла Испанию. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Хорватии (7 июля, Сочи).
Все пары 1/4 финала — здесь.
France’s stars were 🔑 in the last 16. pic.twitter.com/1L3pULP7wf— B/R Football (@brfootball) 3 июля 2018 г.