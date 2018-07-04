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    Хорватия точно не слабее Испании, считает Кутепов

    Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Сборная Испании Футбол Испании Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной России Илья Кутепов назвал команду Хорватии, с которой Россия сыграет в 1/4 финала чемпионата мира—2018, не менее сильным соперником, чем Испания.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    «Хорватия точно не слабее Испании, ведь они прошли дальше и уже в 1/4. Тут результат сам за себя говорит. А мы ещё не выиграли чемпионата мира.

    Несмотря на то что мы обыграли Испанию, мы ещё ничего не выиграли. Нельзя говорить, что нам будет легче с Хорватией.

    Шансы на победу есть всегда, у нас большие амбиции, но всё будет решаться на поле.

    Это уже зависимость, когда ты выходишь из группы, потом проходишь 1/8 — и хочется идти дальше. Не согласен, что с датчанами нам было бы проще, скорее наоборот.

    После сборов в Австрии могу сказать, что ещё никогда не чувствовал себя лучше. Это была великолепная подготовка. Всё на высшем уровне: и проживание, и условия.

    После таких сборов ты просто не можешь сказать, что ты не готов. Хочешь не хочешь — подготовят.

    Прибавлять всегда есть куда, а по резервам ещё можно покопаться и достать что-то изнутри», — сказал Кутепов в прямом эфире на странице сборной России в социальной сети «ВКонтакте». 0

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