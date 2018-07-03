ЧМ-2018. Швеция — Швейцария: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Экдаль, Свенссон, Классон, Тойвонен, Форсберг, Берг

Швейцария: Зоммер, Ланг, Аканджи, Джуру, Родригес, Джемаили, Джака, Цубер, Бехрами, Шакири, Дрмич

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00. Главный арбитр встречи — Дамир Скомина из Словении.

В четвертьфинале победитель этого матча выйдет на победителя встречи Колумбия — Англия, которая также состоится сегодня, 3 июля.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Букмекеры в этом матче отдают преимущество сборной Швейцарии. Коэффициент на ее победу 2,63, тогда как на успех шведов — 3,17. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0