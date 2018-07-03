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    Швеция и Швейцария назвали стартовые составы

    ЧМ-2018. Швеция — Швейцария: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швейцарии Сборная Швеции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Швейцарии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    Андреас Гранквист
    Андреас Гранквист
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    Швеция: Ульсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Экдаль, Свенссон, Классон, Тойвонен, Форсберг, Берг

    Швейцария: Зоммер, Ланг, Аканджи, Джуру, Родригес, Джемаили, Джака, Цубер, Бехрами, Шакири, Дрмич

    Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00. Главный арбитр встречи — Дамир Скомина из Словении.

    В четвертьфинале победитель этого матча выйдет на победителя встречи Колумбия — Англия, которая также состоится сегодня, 3 июля.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Букмекеры в этом матче отдают преимущество сборной Швейцарии. Коэффициент на ее победу 2,63, тогда как на успех шведов — 3,17. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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