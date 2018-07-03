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    Петкович: Швейцария не показала уровня, которого хватило бы для победы

    Сборная Швейцарии Сборная Швеции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвёл итоги матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 со Швецией.

    Владимир Петкович
    Владимир Петкович
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    Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов.

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    • «У всей команды великое разочарование. Мы хотели сделать большее, нам нужно поздравить сборную Швеции, она сделала то, к чему привыкла. Этого хватило в противостоянии с нами.

    Мы могли что-то сделать лучше, но мы не показали уровня, которого хватило бы для победы. Не хватало эмоциональной нагрузки нашей команде.

    Но никому не удавалось создать эмоциональный заряд, выступая против сборной Швеции в последних матчах. Для нас эта задача стала непосильной.

    Почему так сложно играть со Швецией? Они не рассматривались ни в группе, ни в квалификации ЧМ, но они всё время пробивались вперёд. Они всякий раз доказывали, что являются сложным соперником.

    Когда шведы обороняются, их очень сложно пробить. Мы хотели больше играть по флангам, но в первом тайме мы были слишком медлительными. Плюс неточные пасы.

    Поражения случались и у Бразилии, и у Франции, и у других команд. Мы показали, что можем сражаться. Швейцарская сборная на хорошем пути, но не всегда всё получается», — передаёт слова Петковича «Чемпионат». 0

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