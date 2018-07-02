Саленко: По игре сборных России и Испании впечатления остались двоякие

Экс-форвард сборнойподелился эмоциями после матча с командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

«В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут до пенальти. По самой игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас необходимы нападающие. Я думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более-менее наладится.

Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке сели. Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор — чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так в дополнительное время команды занимались держанием мяча.

Мог ли Давид де Хеа выручить в серии пенальти? Когда ты игрок хорошего уровня, тебе не важно, кто вратарь, ты просто будешь забивать пенальти. Что касается Игоря Акинфеева, то последний удар он вытащил здорово», — передает слова Саленко «Команда №1».

Напомним, матч завершился победой национальной команды России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. 0