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    Саленко: По игре сборных России и Испании впечатления остались двоякие

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    Экс-форвард сборной России Олег Саленко поделился эмоциями после матча с командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

    Олег Саленко
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    «В первую очередь в глаза бросилось то, что в дополнительное время обе команды были очень уставшими. Было заметно, что тянут до пенальти. По самой игре впечатления остались двоякие. Могу сказать, что России сейчас необходимы нападающие. Я думаю, с выздоровлением креативного Алана Дзагоева ситуация более-менее наладится.

    Испания как обычно хорошо держала мяч. Но Россия, пропустив, начала включаться, атаковать, душить. Конечно, в концовке сели. Что касается пенальти, то я несколько раз смотрел повтор — чистый фол. Без этого 11-метрового хозяева бы продолжали давить, игра была бы интереснее. А так в дополнительное время команды занимались держанием мяча.

    Мог ли Давид де Хеа выручить в серии пенальти? Когда ты игрок хорошего уровня, тебе не важно, кто вратарь, ты просто будешь забивать пенальти. Что касается Игоря Акинфеева, то последний удар он вытащил здорово», — передает слова Саленко «Команда №1».

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