Коке считает несправедливым результат матча с Россией

Полузащитник сборной Испаниипрокомментировал поражение от России (1:1, 3:4 — по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Не только я, но и все мои товарищи связывали огромные надежды с этим мундиалем, и очень обидно его покидать без единого поражения, после неудачи в серии пенальти. Считаю, результат несправедлив: мы контролировали игру, тогда как Россия постоянно держала 11 человек сзади.

Мы сделали все возможное для победы, бились за свою страну, но, к сожалению, этого оказалось мало. Конечно, мы расстроены произошедшим, но жизнь продолжается. Надо пережить этот момент и продолжать работать.

Мой пенальти? Это мое решение, и я несу за него ответственность — тренер тут ни при чем. Это футбол. Все, кто бьет пенальти, рано или поздно промахиваются. Это моя ошибка, но жизнь продолжается», — приводит слова Коке «Чемпионат». 0