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    ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)Фотогалерея: ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)
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    Коке считает несправедливым результат матча с Россией

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    Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал поражение от России (1:1, 3:4 — по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

    Коке
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    «Не только я, но и все мои товарищи связывали огромные надежды с этим мундиалем, и очень обидно его покидать без единого поражения, после неудачи в серии пенальти. Считаю, результат несправедлив: мы контролировали игру, тогда как Россия постоянно держала 11 человек сзади.

    Мы сделали все возможное для победы, бились за свою страну, но, к сожалению, этого оказалось мало. Конечно, мы расстроены произошедшим, но жизнь продолжается. Надо пережить этот момент и продолжать работать.

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    • Мой пенальти? Это мое решение, и я несу за него ответственность — тренер тут ни при чем. Это футбол. Все, кто бьет пенальти, рано или поздно промахиваются. Это моя ошибка, но жизнь продолжается», — приводит слова Коке «Чемпионат». 0

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