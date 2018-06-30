Варан хотел бы видеть Мбаппе в «Реале»

Защитник сборной Францииподелился своими эмоциями после победы над Аргентиной (4:3) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Мы счастливы. Мы выиграли очень важную и сложную игру и вышли в четвертьфинал. Мы показали просто отличную командную игру сегодня, к тому же проявили характер.

Мы не думали, что Месси будет играть центрального нападающего. Старались не дать ему получить мяч в движении, перекрывали зоны, страховали друг другу. Полузащитники хорошо гасили атаки.

Да, стадион поддерживал Аргентину, но мы слышали и наших болельщиков. Мы знаем, как за нас болеют дома.

Мбаппе провел шикарную игру. Он много тренировался, мы ждали от него такой игры и сегодня он все показал. По своему таланту — это игрок для Мадрида, но такие вопросы решать не мне», — приводит слова Варана «Спорт-Экспресс». 0