ЧМ-2018. Франция — Аргентина: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Канте, Матюиди, Погба, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Аргентина: Армани, Меркадо, Рохо, Отаменди, Тальяфико, Маскерано, Перес, Банега, Павон, Месси, Ди Мария

Встреча пройдет в Казани. Начало матча — в 17.00 мск. Главный арбитр — Алиреза Фагани из Ирана.

Напомним, Франция вышла в плей-офф с первого места в группе, Аргентина — со второго.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Букмекеры в матче отдают победу сборной Франции. Коэффициент на ее успех — 2,42. Победа Аргентины оценивается в 3,37. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0