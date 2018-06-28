ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерНациональная трагедия
  • 09:35
    • Фердинанд: Лучшего молодого игрока сборной Германии отправили на пляж вместо ЧМ
  • 08:19
    • На ЧМ-2018 установлен рекорд турнира по автоголам     Короче, ЧМ. 27 и 28 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:02
    • Пенальти помог Коста-Рике вырвать ничью у Швейцарии
  • 22:52
    • Сборная Бразилии выбила Сербию с ЧМ-2018 и сыграет с Мексикой в 1/8 финала
    Все новости спорта

    Стойкович: Крайне расстроены тем, что покидаем ЧМ в России так рано

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Сербии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Голкипер сборной Сербии Владимир Стойкович поделился эмоциями от невыхода национальной команды в 1/8 финала ЧМ-2018.

    Владимир Стойкович
    Владимир Стойкович
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Надеюсь, нашей стране не стыдно за футбол, который мы показали. Мы крайне расстроены тем, что покидаем турнир в России так рано.

    Моя жена и сын были на матче, поддерживали нашу сборную, и я не смог сдержать слез после финального свистка.

    Я не собираюсь завершать карьеру, пока не получу травму, которая будет мешать мне сыграть», – приводит слова Стойковича «Р-Спорт».

  • Сборная Бразилии выбила Сербию с ЧМ-2018 и сыграет с Мексикой в 1/8 финала
  • Читайте по теме

    • Напомним, сборная Сербии проиграла команде Бразилии со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Сербы не попали в плей-офф, с тремя очками заняв третье место в группе Е. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Национальная трагедия
  • Вчера в 21:18
    •
  • Прогноз
  • Сенегал – Колумбия
  • 1,90
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ставки на тоталы по метрикам
  • Сенегал – Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Смогут ли поляки красиво покинуть мундиаль?
  • Япония — Польша. Прогноз и ставки
  • 2,23
    •
  • Польша постарается хлопнуть дверью
  • Япония — Польша. Прогноз и ставки
  • 1,64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Южная Корея — Германия 2:0Сборная Южной Кореи обыграла Германию в третьем матче группового этапа чемпионата мира, не пустив соперников в плей-офф Вчера в 18:32
  • 18:53
    • Швеция разгромила Мексику и вместе с ней вышла в 1/8 финала ЧМ
  • 16:44
    • Месси поселится в отеле с видом на огромный портрет Роналду
  • 09:55
    • Сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018
    Хорватия добыла максимум очков в групповом этапе Футбол Хорватия выглядит лучшей сборной ЧМ-2018Реакция прессы на матч Исландия — Хорватия Вчера в 17:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чемпион продолжит защиту своего титула
  • 3,63
    •
  • 09:23
    • «Саутгемптоном» продлил контракт с голкипером
  • 09:07
    • Игрок сборной Германии поссорился с фанатом после матча с Южной Кореей
  • 08:52
    • Стойкович: Крайне расстроены тем, что покидаем ЧМ в России так рано
    Фотогалерея ЧМ-2018. Швейцария — Коста-Рика 2:2Сборная Швейцарии не удержала победу на Коста-Рикой в последнем туре группы E ЧМ-2018. Фотогаларея Вчера в 23:16
  • 08:35
    • Тите: Бразилия сильна, потому что в ней играют отличные футболисты
  • 08:05
    • Паулиньо признан лучшим игроком матча Сербия — Бразилия 
  • 21:12
    • Нойер: Вы не увидели настоящую сборную Германии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие