Стойкович: Крайне расстроены тем, что покидаем ЧМ в России так рано

Голкипер сборнойподелился эмоциями от невыхода национальной команды в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Надеюсь, нашей стране не стыдно за футбол, который мы показали. Мы крайне расстроены тем, что покидаем турнир в России так рано.

Моя жена и сын были на матче, поддерживали нашу сборную, и я не смог сдержать слез после финального свистка.

Я не собираюсь завершать карьеру, пока не получу травму, которая будет мешать мне сыграть», – приводит слова Стойковича «Р-Спорт».

Напомним, сборная Сербии проиграла команде Бразилии со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Сербы не попали в плей-офф, с тремя очками заняв третье место в группе Е. 0