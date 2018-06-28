Стойкович: Крайне расстроены тем, что покидаем ЧМ в России так рано

Владимир Стойкович
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«Надеюсь, нашей стране не стыдно за футбол, который мы показали. Мы крайне расстроены тем, что покидаем турнир в России так рано.
Моя жена и сын были на матче, поддерживали нашу сборную, и я не смог сдержать слез после финального свистка.
Я не собираюсь завершать карьеру, пока не получу травму, которая будет мешать мне сыграть», – приводит слова Стойковича «Р-Спорт».
Напомним, сборная Сербии проиграла команде Бразилии со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Сербы не попали в плей-офф, с тремя очками заняв третье место в группе Е. 0