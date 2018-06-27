Лев сохранит работу в сборной Германии после ЧМ-2018

Главный тренерсохранит свою должность вне зависимости от того, как команда выступит на чемпионате мира-2018.

Об этом заявил глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

«Руководство союза перед чемпионатом мира решило продлить контракт с Левом, так как мы верим, что изменения, которые будут нужны после чемпионата мира, независимо от результатов, могут быть сделаны Лёвом лучше всех. На Кубке конфедераций он доказал, что может сделать из молодых футболистов яркую и прекрасную команду», — цитирует Гринделя RP Online.

Напомним, Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года.

В первых двух матчах на ЧМ-2018 немцы проиграли сборной Мексики (0:1) и обыграли сборную Швеции (2:1). 0