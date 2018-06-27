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    Капелло: Испанцы не должны смотреть с высока на русских

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    Бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы команды в предстоящем поединке 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

    Фабио Капелло
    Фабио Капелло
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    «На бумаге Испания является фаворитом. Это лучшая команда, в её составе играют превосходные футболисты. Но мы не можем недооценивать сборную России. Сейчас она сильна как в физическом плане, так и в тактическом. Испанцы не должны смотреть свысока на русских, потому что это может плохо для них закончиться.

    В матче с русскими футболисты сборной Испании должны держать мяч, потому что игроки Станислава Черчесова очень хороши на контратаках. Также в игре на „втором этаже“ прекрасно себя проявляет Артём Дзюба, который заслужил своё приглашение в сборную после отличного сезона в тульском "Арсенале". Очень хорош и Александр Головин. Александр Самедов — ядро российской команды. Они с Юрием Газинским — настоящие "внедорожники" на поле, готовые расчистить путь для Головина.

    Проблема России заключается в обороне, особенно в центре защиты. Сергей Игнашевич уже давно подтвердил свое звание одного из лучших центральных защитников континента, но ему скоро исполнится 39 лет, а Илья Кутепов отрабатывает моменты крайне нестабильно. У тех же Рамоса и Пике тоже были проблемы в игре с Марокко», — цитирует Капелло «Чемпионат».

    Матч России с Испанией пройдет 1 июля в Москве на «Лужниках». 0

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