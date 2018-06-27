Андерссон: Злорадства от вылета Германии нет

Главный тренер сборной Швециизаявил, что не станет хвастаться победой над командой Мексики в матче чемпионата мира.

Шведы в субботу разгромили сборную Мексики со счетом 3:0 и вышли в плей-офф с первого места в группе F. Мексиканцы стали вторыми, сборная Южной Кореи заняла третье место.

«Я не буду сейчас хвастаться нашей победой, мы могли сыграть и лучше, могли забить и в первом тайме.

Сомневался ли я, что Гранквист забьет пенальти? Конечно, это был важный момент, он чувствовал нашу поддержку, я уверен.

Знаете, я иногда даже не успеваю порадоваться голу, потому что постоянно нужно смотреть вперед, сразу же переключаться на другую задачу», — сказал Андерссон журналистам.

Действующие чемпионы мира немцы стали четвертыми и впервые в своей истории не попали в плей-офф.

Во время матча Германия — Швеция (2:1) во время победного гола менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ульрих Фойгт слишком бурно выражали свои эмоции, что вызвало перепалку с тренерской скамейкой шведов. ФИФА оштрафовала обоих и объявила выговоры.

«Нет у меня чувства злорадства. Мы о таком не думаем. Это как раз то, о чем я тогда и говорил, как вы помните.

Матч заканчивается и чем бы он ни закончился, нужно с уважением относиться к своему сопернику», — цитирует «Р-Спорт» Андерссона. 0