Лев: У Ройса сводило ноги, у Руди перелом носа

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал победу над Швецией (2:1) и поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа ЧМ-2018 с Южной Кореей (27 июня).

«Мне понравилось, что во втором тайме мы не нервничали и не суетились. Наоборот мы старались правильно создавать шансы, быстро пасовать, чтобы шведы устали. Думаю, мы с этим справились, мы удержали высокий уровень давления. Мы не реализовали какие-то моменты, но мне понравился моральный настрой команды. У нас было чувство, что мы точно сможем переломить игру – даже когда остались вдесятером. Люди верили в себя. Конечно, в первом тайме были 2-3 момента, которые мы упустили, потом шведы забил. Но самое главное, что команда во втором тайме была спокойна и уверена в победе.

Тренер шведов жаловался на наши жесты? Кто – я жестикулировал? Я такого не видел, после финального свистка меня волновали другие вещи – я обнимал коллег, не видел никаких жестов», — передает слова Лева Sports.ru.

«После этой игры нам нужно сделать паузу. Было очевидно, что футболисты устали. У Ройса, похоже, начало сводить ноги, Боатенг не сможет сыграть с корейцами, у Руди перелом носа. После паузы начнем готовиться к решающей игре. Наши скауты уже просмотрели будущего соперника. В понедельник начнем подготовку, а завтра будем отдыхать. Посмотрим, кто из игроков будет готов выйти на поле. Хуммельс, вероятно, сможет подойти к матчу.

Нам может достаться Бразилия? Думаю, сейчас не время для подобных рассуждений. В частности, в той группе пока еще ничего не решено, у Сербии остаются хорошие шансы пройти дальше. И, конечно, нужно посмотреть, как мы сыграем с Южной Кореей. Только после этого можно будет о чем-то говорить», – сказал Лев, чьи слова приводит «Чемпионат».