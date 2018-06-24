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    Англия — Панама: стали известны стартовые составы

    ЧМ-2018. Англия — Панама: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч группового чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Панамы.

    Гарри Кейн — главная сила англичан в атаке
    Гарри Кейн — главная сила англичан в атаке
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    Поединок второго тура группы G пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 15:00. Главный арбитр матча — Гхид Гриша из Египта.

    Из-за повреждения в запасе у англичан остался Деле Алли, а его место занял Рубен Лофтус-Чик.

    Англия: Пикфорд, Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг, Лофтус-Чик, Хендерсон, Лингард, Стерлинг, Кейн.

    Панама: Пенедо, Мурильо, Р.Торрес, Эскобар, Дэвис, Барселас, Годой, Гомес, Купер, Х. Родригес, Перес.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В субботу, 23 июня, поединок провели другие участники квартета — Бельгия уверенно справилась с Тунисом (5:2).

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Англии. Коэффициент на ее триумф — 1,22. Победа Панамы оценивается в среднем в 20,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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