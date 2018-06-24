Классон: Перед пропущенным голом у нас была хорошая возможность забить

Полузащитник сборной Швециипрокомментировал поражение от Германии (1:2) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

«Мы проиграли эту встречу на последних минутах, но сыграли хороший матч и имели возможности против действительно хорошей команды. У нас всё ещё есть шансы в игре с Мексикой. Сейчас мы вернёмся и будем готовиться к этому матчу.

В атаке перед пропущенным голом у нас была хорошая возможность забить. Затем сборная Германии провела контратаку, заработала штрафной и забила на последних минутах. Я не знаю, почему так получилось.

Прекрасно, что в Сочи столько наших фанатов. Поддержка сегодня была великолепной. Не думаю, что мы уступаем в поддержке на чемпионате мира Германии. Столько шведов! Это фантастика!

Прямо сейчас я ничего не могу сказать об уходе Гранквиста из "Краснодара". Конечно, мы потеряли большого лидера и хорошего игрока.

Я слышал от других, что должен был быть пенальти, но не видел повтора, поэтому правда не знаю. Конечно, расстраивает, что мы не получили пенальти, который должны были бить.

Празднование скамейки запасных сборной Германии? Я не видел, потому что был сфокусирован. Я был расстроен пропущенным голом и не обратил внимания на эту ситуацию», — цитирует хавбека «Чемпионат».