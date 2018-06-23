Хиддинк: Для России удобнее Португалия, испанцы могут убить

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал мнение о перспективах командыв плей-офф ЧМ-2018.

Россияне, напомним, досрочно завоевали путевку в 1/8 финала, где, скорее всего, встретятся с Испанией или Португалией.

«У Черчесова все идет хорошо. Конечно, я не был близок к процессу подготовки, и мне сложно судить о нюансах. Но вижу, что команда легко бежит, играет очень динамично. И когда не все получалось в товарищеских матчах, ни тренер, ни федерация не паниковали, а продолжали спокойно работать. Все происходило последовательно, без шараханий, и этой стабильностью они привлекли к себе удачу.

Кого выпустить в игре с Уругваем? Я бы не стал вносить в состав много изменений. Разве что если у кого-то есть проблемы со здоровьем. Например, у Юрия Жиркова.

Насколько понимаю, вы будете играть раньше, чем состоятся последние матчи в группе В. А это значит, что подсчитать, кто России достанется, в любом случае будет невозможно. Но в любом случае россияне не должны беспокоиться, с кем играть – с Испанией или Португалией. Россия сейчас сделала такой прогресс – и в манере игры, и в имидже!

Матч 1/8 финала, где России, скорее всего, будет противостоять Испания или Португалия, очень напоминает мне нашу игру с Голландией. Она рассматривалась всеми как явный фаворит. И сама себя им считала после крупных побед в группе над Францией и Италией.

Кто удобнее? Португалия. Мне нравится, как играет Испания. Ее оппоненту надо всегда быть настороже. Чуть-чуть потерял бдительность – и она со своим комбинационным стилем тут же накажет. А у Португалии наказывать способен только Криштиану Роналду.

У Роналду есть нюх, чтобы выбрать правильную позицию, появиться в непредсказуемой для соперника точке, и – бум! Но не могу сказать, что против того же Марокко после гола, забитого в самом начале матча, он играл хорошо.

Испания же может молчать весь матч, а потом убить тебя за последние 20 минут. С другой стороны, вы видели, как Иран играл с Испанией? Первый тайм – только от обороны, но потом иранцы пропустили и сказали: "О, давайте-ка поиграем в футбол". И оказалось, что они опасны! У них даже моменты были острее, чем у испанцев. Но сравнять счет Иран не успел. Урок? Держите головы выше, не думайте весь матч только о том, чтобы отстоять свои ворота», — цитирует Хиддинка «Спорт-Экспресс».