Германия — Швеция 2:1, обзор матча

Сборнаяобыграла(2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура квартета F прошла в Сочи.

Немцы заканчивали матч в меньшинстве GettyImages 1500 Бесплатная ставка Забрать!

По ходу практически всего тайма преимущество во владении мяча было у немцев, но шведская команда активно убегала в контратаки, тогда как взломать их оборону подопечным Йоахима Лева так и не удалось.

На 32-й минуте Тони Кроос обрезался при передаче и не вернулся в оборону. В итоге Ола Тойвонен ворвался в свободную зону, получил мяч от партнера и перекинул Мануэля Нойера.

Еще раньше мог забивать Маркус Берг — Нойер отразил его удар, а повтор показал, что Жером Боатенг фолил на сопернике, но арбитр не назначил пенальти. За несколько секунд до свистка на перерыв Берг пробивал в падении головой, однако вновь Германию спас кипер «Баварии».

После перерыва команда Лева значительно прибавила и сумела сравнять счет. На 48-й минуте Марко Ройс замкнул передачу с фланга от Тимо Вернера — 1:1. В дальнейшем у шведской сборной практически не было моментов — всем составом команда принялась удерживать результат.

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Несколько раз после ударов немецких игроков Швецию спасал вратарь Робин Ольсен. Напряжение нарастало, а на 82-й минуте Жером Боатенг получил вторую желтую и оставил чемпионов мира в меньшинстве. Только за несколько секунд до финального свистка Германия заработала штрафной на левом фланге атаки, который исполнил Тони Кроос — мяч по сложной траектории оказался в сетке ворот сборной Швеции.

Сборная Германии одержала первую победу и теперь имеет равное количество очков со Швецией — по три. Лидируют мексиканцы (6 очков). В заключительном туре группового этапа Германия встретится с Южной Кореей, а шведы сразятся с Мексикой. Шансы на выход в плей-офф есть у всех, кроме корейцев.