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    ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1
    Короче, ЧМ. 22 и 23 июня
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    Германия в меньшинстве вырвала победу у Швеции

    Германия — Швеция 2:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Швеции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Германии обыграла Швецию (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура квартета F прошла в Сочи.

    Немцы заканчивали матч в меньшинстве
    Немцы заканчивали матч в меньшинстве
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    По ходу практически всего тайма преимущество во владении мяча было у немцев, но шведская команда активно убегала в контратаки, тогда как взломать их оборону подопечным Йоахима Лева так и не удалось.

    На 32-й минуте Тони Кроос обрезался при передаче и не вернулся в оборону. В итоге Ола Тойвонен ворвался в свободную зону, получил мяч от партнера и перекинул Мануэля Нойера.

  • ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1
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    • Еще раньше мог забивать Маркус Берг — Нойер отразил его удар, а повтор показал, что Жером Боатенг фолил на сопернике, но арбитр не назначил пенальти. За несколько секунд до свистка на перерыв Берг пробивал в падении головой, однако вновь Германию спас кипер «Баварии».

    После перерыва команда Лева значительно прибавила и сумела сравнять счет. На 48-й минуте Марко Ройс замкнул передачу с фланга от Тимо Вернера — 1:1. В дальнейшем у шведской сборной практически не было моментов — всем составом команда принялась удерживать результат.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Несколько раз после ударов немецких игроков Швецию спасал вратарь Робин Ольсен. Напряжение нарастало, а на 82-й минуте Жером Боатенг получил вторую желтую и оставил чемпионов мира в меньшинстве. Только за несколько секунд до финального свистка Германия заработала штрафной на левом фланге атаки, который исполнил Тони Кроос — мяч по сложной траектории оказался в сетке ворот сборной Швеции.

    Сборная Германии одержала первую победу и теперь имеет равное количество очков со Швецией — по три. Лидируют мексиканцы (6 очков). В заключительном туре группового этапа Германия встретится с Южной Кореей, а шведы сразятся с Мексикой. Шансы на выход в плей-офф есть у всех, кроме корейцев.

    Чемпионат мира-2018. Группа F
    Германия – Швеция – 2:1 (0:1)
    Голы: Тойвонен, 32 (0:1). Ройс, 48 (1:1). Кроос, 90+5 (2:1)Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Боатенг, Хектор (Брандт, 87), Дракслер (Гомес, 46), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Ройс, Мюллер, ВернерШвеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг, Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Телин, 90)Предупреждения: Экдаль, 52. Боатенг, 71. Ларссон, 90+7Удаление: Боатенг, 82
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