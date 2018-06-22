Срна покинул «Шахтер»

Донецкийобъявил об уходе хорватского защитника

Об этом сообщает официальный сайт «горняков».

Многолетний капитан «Шахтера» покидает клуб в статусе свободного агента — его контракт подошел к завершению.

Отмечается, что «Шахтер» вывел из обращения №33, под которым выступал Срна.

36-летний хорват выступал за донецкий клуб на протяжении 36 лет, провел 536 матчей и забил 49 голов. Вместе с «горнякам» Срна выиграл 26 трофеев, в том числе — Кубок УЕФА.

Напомним, в прошлом году Срна попался на допинге, из-за чего не выходил на футбольное поле с сентября. Срок дисквалификации хорвата истечет в конце августа.

Ранее сообщалось о том, что Срна согласился перейти в «Кальяри».