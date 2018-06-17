Срна согласился перейти в «Кальяри»

Экс-капитан «Шахтера» и сборной Хорватии, который 30 июня станет свободным агентом, продолжит карьеру в итальянской Серии А.

36-летний хорват принял предложение «Кальяри» и на следующей неделе пройдет медосмотр в сардинском клубе, утверждает Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что клуб Серии А предложил Срне однолетний контракт.

В новый клуб Дарио перейдет как свободный агент – его контракт с «Шахтером» рассчитан до конца июня.

Срок дисквалификации Срны за употребление допинга истекает 23 августа. При этом защитник сможет вернуться к тренировкам за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.