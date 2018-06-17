Срна согласился перейти в «Кальяри»

Дарио Срна
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36-летний хорват принял предложение «Кальяри» и на следующей неделе пройдет медосмотр в сардинском клубе, утверждает Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что клуб Серии А предложил Срне однолетний контракт.
В новый клуб Дарио перейдет как свободный агент – его контракт с «Шахтером» рассчитан до конца июня.
Срок дисквалификации Срны за употребление допинга истекает 23 августа. При этом защитник сможет вернуться к тренировкам за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.