В России исчез еще один футбольный клуб

Футбольный клуб объявил о расформировании.

Клуб из Самарской области, занявший третье место в минувшем первенстве второго дивизиона в зоне «Урал-Поволжье», стал шестым в это межсезонье профессиональным российским клубом, прекратившим существование вслед за «Тосно», «Амкаром», «Кубанью» (краснодарский клуб будет переименован в «Екатеринодар»), «Энергомашем» и «Афипсом».

«Руководство ФК "Сызрань-2003" приняло непростое решение не подавать заявку на участие в первенстве России среди клубов ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" в сезоне 2018/19. Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил команде выступить в новом сезоне.

Хочу поблагодарить спонсоров, тренерский штаб, всех игроков и болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении 15 лет! Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые за все эти годы. Такое не забывается! Спасибо всем, кто был с нами!

Также хотелось бы отметить, что мы оставляем за собой возможность решить вопрос по финансированию в сезоне-2019/20, чтобы вернуться в профессиональный футбол, так как на данный момент в Сызрани созданы все условия, чтобы выступать на высоком уровне.

На данный момент честь сызранского футбола будет отстаивать молодежная команда "Сызрань-2003", которая продолжит выступление в первенстве и Кубке МФС "Приволжье" в третьей лиге», — сказал президент «Сызрани-2003» Максим Симонов.