Франция — Перу 1:0 после первого тайма

Франция — Перу
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Встреча 2-го тура группы С проходит в Екатеринбурге. Главный арбитр — Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед из ОАЭ.
Единственный в первом тайме мяч был забит французами на 34-й минуте. Поль Погба обокрал соперника перед чужой штрафной и сыграл вразрез на Оливье Жиру.
Мяч после его удара и рикошета от защитника отлетел на Килиана Мбаппе, который находился перед пустыми воротами и успешно сыграл на добивании.
В первом туре группового этапа Франция обыграла Австралию (2:1), а перуанцы уступили Дании (0:1). Датчане и австралийцы во втором туре сыграли вничью (1:1).
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