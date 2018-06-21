Франция — Перу 1:0 после первого тайма

Сборная Франции обыгрывает команду Перу (1:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Встреча 2-го тура группы С проходит в Екатеринбурге. Главный арбитр — Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед из ОАЭ.

Единственный в первом тайме мяч был забит французами на 34-й минуте. Поль Погба обокрал соперника перед чужой штрафной и сыграл вразрез на Оливье Жиру.

Мяч после его удара и рикошета от защитника отлетел на Килиана Мбаппе, который находился перед пустыми воротами и успешно сыграл на добивании.

В первом туре группового этапа Франция обыграла Австралию (2:1), а перуанцы уступили Дании (0:1). Датчане и австралийцы во втором туре сыграли вничью (1:1).

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