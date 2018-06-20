Роналду лучший, но Португалия сыграла так себе, заявил Коусейру

не боится, с которой может сыграть на стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу, заявил экс-тренер московского «Локомотива»

Россияне лидируют в группе А с шестью очками, а португальцы, обыгравшие в среду в Москве команду Марокко (1:0), возглавляют квартет B, на втором месте в котором идет сборная Ирана (3), имеющая игру в запасе.

Первая команда группы А и вторая сборная из группы B станут соперниками в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира.

«Роналду лучший, но сыграли так себе. Главное — победа португальцев, но надо признать, что марокканцы играли хорошо.

Я не знаю, сыграем ли мы с россиянами в плей-офф. Сборная России сыграла очень хорошо в первых двух матчах. Забить восемь мячей в двух матчах — это хороший показатель.

Боюсь ли я встречи с россиянами? Нет-нет. Уважаем соперника, но не боимся», — сказал Коусейру агентству «Р-Спорт».

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«Для меня игра россиян на чемпионате мира не стала сюрпризом. Сейчас россияне счастливы. Знания о российском футболе? Их не так много.

Поздравляю "Локомотив" с чемпионством, в частности, моего друга (Юрия) Семина. Он стал моим другом задолго до того, как я работал в "Локомотиве", — добавил португальский специалист.

Жозе Коусейру возглавлял московский "Локомотив" в сезоне-2011/12.