Пекерман: Японии удалось забить, потому что они играли лучше

Главный тренер сборной Колумбиизаявил, что сборная Японии играла лучше его команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы H, прошедшая во вторник на «Мордовия Арене» в Саранске, завершилась поражением колумбийцев со счетом 1:2.

На третьей минуте матча колумбийцы остались в меньшинстве из-за удаления, а на шестой минуте японцы открыли счет.

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«Когда теряешь игрока в течение первых трех минут, это непросто, но нам удалось справиться с этим. Мы даже сравняли счет в меньшинстве.

Японии удалось адаптироваться к ситуации, им удалось забить, потому что они играли лучше. Но мы справимся с этим поражением и покажем все, что на что мы способны, в следующих двух матчах.

Во втором тайме мы рассчитывали атаковать за счет действий Карлоса Бакки и Хамеса Родригеса, потому что (Хуан) Кинтеро устал после работы в первом тайме.

У нас были варианты организовывать атаку, но когда у тебя 10 человек вместо 11, это значит, у тебя не хватает одного в середине. Вилмара Барриоса я выпустил и отдал ему атакующие функции.

Нам удавалось долгое время сохранять счет ничейным. Мы проиграли из-за усталости. Японцы были свежими», — отметил Пекерман в интервью «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре группового этапа Колумбия встретится с Польшей, а Япония — с Сенегалом. Оба матча пройдут 24 июня. .VrezPhoto1 /photo/football/2018/06/19/colombia_japan/