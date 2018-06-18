Мартинес: Нам было непросто сдерживать панамцев

Главный тренерпрокомментировал победу своих подопечных в матче первого тура ЧМ-2018 против(3:0).

«Знали, что панамцы дадут нам моменты. Но и мы должны были среагировать, чтобы не получить на контратаке. Нам было непросто сдерживать их. И их игра в первом тайме заслуживает очень лестных слов, как и то, что мы сделали во втором тайме. В первом тайме нам не хватало собранности в чужой штрафной. Но и Панама оборонялась хорошо. Во втором тайме мы нашли больше пространства, что давало больше шансов», — цитирует Мартинеса «Чемпионат».

«Простых игр нет, Панама была очень эффективна, а мы не знали, как точно действовать на первых минутах. Было волнение, у панамцев были контратаки, которые показали, что мы в обороне играли неплохо. От второго тайма и ждали большего. Первый гол помог нам окончательно собраться. Это было самое важное, он стал моральным ударом для соперника, а мы стали самими собой, начали контролировать ход матча. Плюс Куртуа хорошо сыграл. Горжусь своей командой, я счастлив», — также отметил тренер.