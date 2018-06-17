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    У Идову есть предложения от зарубежных клубов

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    Защитник «Амкара» и сборной Нигерии Брайан Идову сообщил, что рассматривает предложения из европейских клубов.

    Брайан Идову
    Брайан Идову
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    Ранее стало известно, что «Амкар» не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2018/19.

    «Конечно, сначала было вообще непонятно, что происходит. Старался на второй план все эти мысли об "Амкаре" убирать, будь, что будет. Понятно, что хотел бы и дальше играть там, атмосфера отличная в команде, поэтому жалко так. И болельщиков жалко. Получается, что не по спортивному принципу вылетаем. Уверен, все найдут клубы, никто не пропадет. У меня уже раньше были варианты в Европе, буду после чемпионата мира думать, рассматривать.

    Вся информация у агента, я голову не забиваю этим. Знаю, что пара клубов интересуется в Европе, называть не буду. В "Амкаре" мне должны за три месяца зарплату и премиальные за пять игр. Морально я распрощался уже с этими деньгами, но все равно надежда теплится, что закроют долги. Президент клуба сказал, что будет пытаться их погасить», — цитирует Идову «Р-Спорт».

    Сборная Нигерии в субботу открыла ЧМ-2018 игрой против команды Хорватии (0:2). Идову дебютировал на чемпионатах мира.

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