У Идову есть предложения от зарубежных клубов

Защитник «Амкара» и сборной Нигериисообщил, что рассматривает предложения из европейских клубов.

Ранее стало известно, что «Амкар» не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2018/19.

«Конечно, сначала было вообще непонятно, что происходит. Старался на второй план все эти мысли об "Амкаре" убирать, будь, что будет. Понятно, что хотел бы и дальше играть там, атмосфера отличная в команде, поэтому жалко так. И болельщиков жалко. Получается, что не по спортивному принципу вылетаем. Уверен, все найдут клубы, никто не пропадет. У меня уже раньше были варианты в Европе, буду после чемпионата мира думать, рассматривать.

Вся информация у агента, я голову не забиваю этим. Знаю, что пара клубов интересуется в Европе, называть не буду. В "Амкаре" мне должны за три месяца зарплату и премиальные за пять игр. Морально я распрощался уже с этими деньгами, но все равно надежда теплится, что закроют долги. Президент клуба сказал, что будет пытаться их погасить», — цитирует Идову «Р-Спорт».

Сборная Нигерии в субботу открыла ЧМ-2018 игрой против команды Хорватии (0:2). Идову дебютировал на чемпионатах мира.