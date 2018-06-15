Кавани после матча с Египтом взял у Салаха майку для своих детей

Нападающий сборной Уругваярассказал, что взял майку у лидера сборной Египтапо окончании встречи этих команд в Екатеринбурге.

Восстанавливающийся от травмы Салах не сыграл в первом матче своей команды на чемпионате мира против Уругвая.

Встреча этих сборных в Екатеринбурге закончилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев. Кавани после игры поприветствовал Салаха.

«Взял у Салаха майку для своих детей. Он звезда и пример для них.

Я считаю, что у нас было больше шансов выиграть этот матч сегодня, и хорошо, что удалось это сделать. Мы больше прессинговали, создали больше шансов.

Хорошо, что в концовке встречи нам удалось забить гол. Мы заслужили эту победу», — приводит слова Кавани «Р-Спорт».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер египтян Эктор Купер заявил, что Салах пропустил игру с Уругваем, чтобы гарантированно сыграть со сборной России 19 июня.

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В следующем матче сборная Уругвая сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет 20 июня в Ростове-на-Дону.