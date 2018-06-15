Азмун: Здорово будет сыграть с Испанией в Казани

Форвард сборной Иранаподелился мнением о победе своей команды в матче против Марокко (1:0).

Единственный мяч в игре на 94-й минуте в свои ворота забил марокканец Азиз Бухаддуз.

«Конечно, здорово будет сыграть с Испанией в Казани. Думаю, болельщики на стадионе будут поддерживать нашу сборную.

У испанцев очень сильная команда, нам нужно сыграть умно. Мы хотим выиграть у Испании, даже несмотря на то, что победили сегодня.

Думаю, с Испанией будет один из самых важных матчей в моей карьере», — приводит слова Азмуна «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

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В следующем матче иранцы 20 июня в Казани сыграют с Испанией, а марокканцы в этот же день в «Лужниках» (Москва) встретятся с командой Португалии.