Азмун: Здорово будет сыграть с Испанией в Казани

Сердар Азмун
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Единственный мяч в игре на 94-й минуте в свои ворота забил марокканец Азиз Бухаддуз.
«Конечно, здорово будет сыграть с Испанией в Казани. Думаю, болельщики на стадионе будут поддерживать нашу сборную.
У испанцев очень сильная команда, нам нужно сыграть умно. Мы хотим выиграть у Испании, даже несмотря на то, что победили сегодня.
Думаю, с Испанией будет один из самых важных матчей в моей карьере», — приводит слова Азмуна «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
В следующем матче иранцы 20 июня в Казани сыграют с Испанией, а марокканцы в этот же день в «Лужниках» (Москва) встретятся с командой Португалии.